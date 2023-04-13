假日過後的海灘隨地可見一次性飲料的垃圾。(晁瑞光提供／曹婷婷台南傳真)

漁光島月牙灣昔日滿布蚵殼、竹架與廢棄保麗龍等垃圾，台南市政府積極淨灘才有今日海岸線美景。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南是養殖牡蠣的重鎮，為減少蚵棚衍生海廢垃圾，市府鼓勵蚵農回收蚵棚。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南海岸線長達63.7公里，為維護海岸線景觀，南市府2021年至今年3月共清出7162公噸海漂垃圾。台南社大海廢社發起人晁瑞光說，海廢垃圾逐年增加、撿不勝撿，樂見政府常態性投入淨灘，然公部門重視海廢「重量」，但危害生態最大、數量最多的，是「輕」到不行的牡蠣浮棚養殖發泡塑膠屑屑。

台南海岸線常見大量海漂物，但海灘也是吸引觀光客駐足景點之一，以2年登場一次的漁光島藝術節來說，自3月底開展迄已累積超過12萬參觀人次，16日閉幕在即，預期將再有一波觀光人潮湧入，而被網友稱為祕境的月牙灣1.5公里海岸線，美麗海灘的背後是公私協力淨灘。

市長黃偉哲響應中央「向海致敬」政策，積極推動海岸線環境維護，2021年清出2997公噸海漂垃圾、2022年逾4000公噸，今年截至3月底已清出165公噸，清除垃圾主要是塑膠垃圾、保麗龍、漂流木等。

台南市政府指出，台南是養殖牡蠣重鎮，2011年起即鼓勵蚵農回收蚵棚，由蚵農向政府登記放養棚數，隔年收成後，放養幾棚就回收幾棚，每棚由政府補助250元；2014年起也實施保麗龍回收政策，蚵農每回收1塊保麗龍，就補助30元。南市府指出，在祭出多管齊下政策後，2022年回收3780公噸蚵棚，2021年也回收量3萬2609個保麗龍、2022年則回收近2萬個，顯示蚵農多已養成回收習慣。

台南社大海廢社從2005年起每月定期監測海灘廢棄物，也發動志工到海灘淨灘，但海廢垃圾卻是有增無減，甚至與日俱增。晁瑞光說，南市府這2年來配合中央政策，開始重視清理海漂垃圾，樂見政府常態性投入淨灘，同時也呼籲，目前南市府針對牡蠣養殖蚵棚造成的海廢，採屬地主義，但有不少相關海廢飄到台江國家公園的範圍，政府也有責任主動清理。