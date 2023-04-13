音響界年度盛事「HI-END音響大展」13日在高雄圓山大飯店盛大開幕，此屆音響展由高雄市電器商業同業公會音響專業委員會主辦，共規畫80間獨立展房，給予民眾更寬敞舒適的聆聽空間，並力邀235個各大國際品牌前來參展，高雄市長陳其邁也到場共襄盛舉。

「HI-END音響大展」往年都在高雄國賓大飯店舉辦，國賓飯店走入歷史後，今年首度移師圓山大飯店，「HI-END音響大展」將於4月13日到4月16日盛大展出。此次音響展為了滿足家庭劇院迷的需求，嶄新規畫家庭劇院示範區，為民眾打造「頂級劇院，在家重現」的絕佳享受，陳其邁也於開幕日親赴現場共襄盛舉。

陳其邁表示，去年受到疫情衝擊，很多家電、音響、視聽等都帶來許多改變，隨著疫情趨緩，今年可能是參展人數最多，也是最多廠商參展的一次音響展。自己本身有在聽音樂，所以特別來聽聽看現在時代進步到哪裡，有哪些新技術能讓音樂更貼近生活，音響展第1次移師到圓山飯店舉行，歡迎民眾來逛逛，讓音樂豐富大家的生活。