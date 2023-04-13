這家日本最大零售商表示，2022年9月至2月底的6個月，營業利益為2202億日圓，約16.5億美元，而去年同期則為1892億日圓。在營收方面有1.46兆日圓，年增20.4%。迅銷也將全年獲利預估，從元月的3500億日圓，增至3600億日圓。
在中國大陸頗受歡迎的迅銷，在這個自己最大的海外市場中，一共開了900家左右Uniqlo實體門市店，甚至超過日本的店面總數。不過，受到新冠疫情影響，迅銷在此財年首季中表現並不突出，營利曾小減2%。
旗下有包括Uniqlo以及GU等知名品牌的快時尚大廠迅銷（Fast Retailing），13日公布上半年財報，其中的營業利益大增16.4%，這得歸功於中國大陸銷售量復甦，還有東南亞、北美與歐洲地區營收表現強勁所致。
這家日本最大零售商表示，2022年9月至2月底的6個月，營業利益為2202億日圓，約16.5億美元，而去年同期則為1892億日圓。在營收方面有1.46兆日圓，年增20.4%。迅銷也將全年獲利預估，從元月的3500億日圓，增至3600億日圓。
在中國大陸頗受歡迎的迅銷，在這個自己最大的海外市場中，一共開了900家左右Uniqlo實體門市店，甚至超過日本的店面總數。不過，受到新冠疫情影響，迅銷在此財年首季中表現並不突出，營利曾小減2%。
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