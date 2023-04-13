國民黨前台北市議員羅智強近日遭質疑去年在爭取黨內桃園市長提名時，明明人在桃園拜票，當天卻申報在高雄吃海產的政治獻金核銷，甚至連資深媒體人陳文茜曾說要捐款6萬6666元給他，但在他的政治獻金收入卻沒看到這筆錢。羅智強對此則解釋，他在公布競選帳號5天後就把帳戶關了，陳文茜的捐款根本來不及匯款，並透露與陳文茜之間的溫暖故事。

羅智強今(13)日在臉書指出，2013年離開總統府工作後無權無勢、長期失業的他，一直有個很重要的諮詢對象，就是陳文茜。羅智強說陳文茜在他還是總統府副秘書長時從來沒有聯絡，反倒是在他萬般潦倒、失意的時候關心他，因此之後的幾次人生重大決定，都會去請教陳文茜。

羅智強提及，2016年政黨輪替後，他掙扎要參選台北市議員還是立法委員，當時陳文茜建議應該先從台北市議會重新出發，因此羅採納建議後參選2018年的台北市議員並拿到4萬票，「我非常感謝敬佩陳文茜的真知灼見」。羅智強說當他思考下一步時，陳文茜斬釘截鐵告訴他應該去挑戰桃園市長，並認為「不論勝負，我相信你可以打一場很精彩的選戰」。

羅智強接著表示，陳文茜是第一個建議他選桃園市長的人，且溫暖的說等羅政治獻金帳號設立時，會捐6萬6666元當作祝福，「6是我的幸運數字，就當成送給你的好彩頭」。至於陳文茜的捐款最後沒進到政治獻金帳戶，羅智強解釋，他公布競選帳號5天後，就把帳戶關起來了，陳文茜的捐款根本來不及匯款。

羅智強諷刺道，他若和民進黨的貪婪政客一樣，根本不需要5天就把競選帳號關掉，甚至應該要參選桃園市長到底，這樣不只收得到陳文茜的捐款，更可以募款一直募到11月25號，募款幾億可能都沒有問題。羅智強強調，為了不讓民進黨漁翁得利、為了成全張善政、為了實現政黨輪替，他退出桃園市長選舉，全力支持張善政，放棄的是好幾億的募款可能，「什麼叫做『成全』？這就叫做『成全』！民進黨的政客們懂嗎？」