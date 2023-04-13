群創總經理楊柱祥表示，櫻花開了，面板春天到了，如果大環境沒有突發狀況，正面看待今年市況。柯富仁表示，電視面板需求一季比一季好，消費性IT產品的需求也回升。

對於關廠話題，柯富仁表示，面板製造會依照不同生產線世代做最適化調整。而友達在龍潭、龍科、華亞都有廠區，人員也會在不同廠區彈性調度，確保員工的工作權。楊柱祥則是低調表示，公司正值緘默期，留待下周說明。