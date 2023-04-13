群創總經理楊柱祥表示，櫻花開了，面板春天到了，如果大環境沒有突發狀況，正面看待今年市況。柯富仁表示，電視面板需求一季比一季好，消費性IT產品的需求也回升。
對於關廠話題，柯富仁表示，面板製造會依照不同生產線世代做最適化調整。而友達在龍潭、龍科、華亞都有廠區，人員也會在不同廠區彈性調度，確保員工的工作權。楊柱祥則是低調表示，公司正值緘默期，留待下周說明。
Touch Taiwan將在下周登場，展前記者會上，面板雙虎也針對近期的關廠話題做出回應。友達總經理柯富仁表示，面板製造會考量在不同生產線世代的生產效率做動態調整。雖然面板業迎接春天，但是面板雙虎也同聲表示，今年全年都會嚴格控制產能利用率。
群創總經理楊柱祥表示，櫻花開了，面板春天到了，如果大環境沒有突發狀況，正面看待今年市況。柯富仁表示，電視面板需求一季比一季好，消費性IT產品的需求也回升。
對於關廠話題，柯富仁表示，面板製造會依照不同生產線世代做最適化調整。而友達在龍潭、龍科、華亞都有廠區，人員也會在不同廠區彈性調度，確保員工的工作權。楊柱祥則是低調表示，公司正值緘默期，留待下周說明。
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