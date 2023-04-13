新竹市都城隍廟前小吃林立，其中翁記滷肉飯為百年老店，滷肉飯、人蔘枸杞雞都頗受民眾追捧，被譽為「神之雞湯」，每天只在凌晨營業，但有眼尖網友發現，店面攤位設備全都被清空。據了解，因資深員工離職加上其他因素暫時歇業，並非永久停業。

今有網友在臉書社團《新竹爆料公社》分享，到都城隍廟卻發現，翁記滷肉飯設備清空，桌椅也都收起來，懷疑是否永久停業，網友也紛紛在底下留言，「雞湯絕版了」、「時代的眼淚」、「夜貓子的名店要消失了！」

翁記滷肉飯是新竹都城隍廟經典美食，凌晨4點就開始營業，又被饕客稱為是「神之雞湯」，許多夜貓子睡前或早起民眾才有機會享用到，有時營業不到1小時就賣光。

雖然翁記滷肉飯店家低調未受訪，但透過友人轉述主要是因為資深員工離職，暫時請不到人，培訓員工不易，決定暫時歇業，目前先將攤位設備清空，由其他攤商承租使用，並非永久停業。