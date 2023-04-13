民進黨昨（12）日提名副總統賴清德參選2024，他在記者會上提到，2024年不是戰爭與和平的選擇，而是民主與專制的抉擇。對此，擬爭取民進黨台北市第7選區（松山、信義）立委提名的市議員許淑華表示，希望大家「信賴台灣」、把台灣的未來好好握在自己的手中。

許淑華今在臉書發文表示，民進黨從經濟、國防、外交，到過去的疫情時期，陪著台灣人走過無數進步的日子，總統蔡英文和賴清德共同努力，才能有今天的陽光。許淑華提到，民進黨不斷創造未來，勇敢提出新政策，打造高品質環境，與各國建立友好關係，成績人民有目共睹，延續執政，就是「信賴」。

許淑華指出，民主就是台灣的最大共識，賴清德將帶領民進黨推動穩定的民主力量，實踐民主團結、民主治理，以及民主和平等三大民主行動，推動國家希望工程，展現堅定的心。做為台灣第一個本土政黨，民進黨在鞏固民主方面當然責無旁貸。

許淑華喊話，民進黨會努力堅持該走的道路，希望大家信賴台灣，把台灣的未來好好握在自己的手中，「在鞏固民主的戰場上，需要每一個人的支持」。

另外，民進黨北市第7選區的民調時間已經出爐，將從4月17日統計至20日，許淑華昨也發文喊話，大家接到電話民調時，一定要回答支持她。