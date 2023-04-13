影后甄珍去年8月和兒子章立衡赴北京處理私事後，母子倆便雙雙失聯，行蹤至今成謎，妹妹銀霞一度擔心到PO文哭訴：「這些日子我一人受的煎熬不是一般人能體會」，未料，昨(12日)深夜她無預警PO出黑白照悲吐無奈心聲，讓人相當擔憂其近況，稍早，神隱多時的章立衡也在臉書發文，一段莫名的話讓人摸不著頭緒。

甄珍和愛子章立衡至今音訊全無，僅偶爾在臉書PO文發聲，但對於近況和行蹤則是隻字不提，銀霞數個月來未與姐姐甄珍親自聯繫上，坦言為此相當擔憂，去年十一月在臉書發文吐露焦急心情：「已3個月整12週沒接到姊姊電話！這是很異常行為！這些日子我一人受的煎熬不是一般人能體會」。

銀霞昨天深夜曬出一張黑白照，接著悲痛表示：「身心虛弱時親人不在旁扶持真悲泣」，令粉絲相當擔憂身心狀況，碰巧的是，章立衡稍早也於臉書PO文，是事隔3個多月來首度發聲，只見他附上一張截圖莫名寫下：「樹上開花，好傢伙。我最喜歡聽鬼故事」，毫無頭緒的一段話相當弔詭，不過卻未引起粉絲太多關注，僅有一人留言詢問：「好久不見了，你都好嗎？」。

甄珍長達數個月音訊全無，僅在去年11月發文談及跟蹤騷擾防制法，以及今年一月表示要賣掉台北的房子，接著便未再社群網站更新任何動態。