▲基隆市教育處長劉美蘭（左二）參觀小朋友種植的作物。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲中山國小的師生自種的蔬菜。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲中山國小的師生自種的小番茄。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲學童透過食農教育，例如親自烹飪，體會到生活的美感。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市中山國小藉由改造老舊廚房空間，化身為全校食農教育課程多元教室，於13日舉行啟用典禮，並邀請建築師親臨現場分享設計概念，為學童打造獨有的「山中好蒔光」。教育處長劉美蘭表示，很感謝教學與設計團隊的用心，透過食農教育課程，除了讓學生體驗生活的美感，也讓學校展現全新風貌。

基隆市教育處表示，中山國小是在全國190所學校投稿中，歷經審查之重重關卡與競爭後，成功通過決審的20所學校之一，並成功獲得教育部「學美‧美學—校園美感設計4.0計畫」之補助。除了教育部之160萬元補助外，另基市府亦自籌補助106萬元，由台灣設計研究院提供專業輔導支持，共同打造出全新校園活化空間。

教育處說明，本次「美感改造」之目標為鄰近校門口的老舊廚房兼師生餐廳，經過台灣設計研究院及徵選出的樸山、趙志元建築師事務所團隊與中山國小幾番的討論設計後，將原本的老舊廚房改造為兼具簡易烹飪操作功能及課輔學習的空間，並命名為「山中好蒔光」。

而改造後的空間，不僅作為全校食農教育課程多元使用的教室，更可配合課程內容進行多元變化的校園環境，讓校園成為全民美感共學之場域。此外，這裡也會作為『夜光天使班』的用餐與自習教室，讓經濟較為弱勢的孩子們，放學後可以在這裡受到更全面的照顧。

校長劉汶琪表示，未來在美學空間六年畢業的孩子都能在「山中好蒔光」舉辦畢業感恩餐會，在翻轉後的空間內，感受到生活美感及全校老師的祝福，帶著幸福的「山中好蒔光」美好學習記憶與美學素養，希望走向美好的人生的下一步。

教育處長劉美蘭表示，生活的品味也是一種素養的學習，除了讓學生吃得安心之外，營造一個有質感的用餐氛圍也是很重要的，此外中山國小也有自種高麗菜、小番茄等。透過完整食農教育課程設計，從食材的原型、用餐素養的禮儀教育，都能讓學生體驗生活的美感，很感動中山國小與設計團隊這麼用心的透過『學美・美學』計畫，讓學校變得不一樣，也希望可以讓更多孩子感受到美的溫暖。