今年2至3月間南部地區降雨量過少，使得高雄市青梅果實發育不佳，經區公所通報災情達災情確認門檻，農業局邀集農業試驗所、農糧署與區公所確認青梅因乾旱受損，成功爭取青梅農產業天然災害現金救助及低利貸款，行政院農業委員會公告高雄市自4月13日至4月24日止（假日不休息）受理農民申報。

南部地區今年2至3月間降雨量過少，使得高雄市青梅果實發育不佳。(高雄市農業局提供)

高雄地區青梅種植面積將近1,400公頃，主產區在桃源區、那瑪夏區、六龜區及甲仙區等山區，因長時間乾旱導致青梅果實明顯發育不良，受災逾2成。經區公所通報災損，高市府農業局於4月6日邀集農業試驗所、農糧署與區公所確認高市青梅災損情形已達現金救助門檻，向農委會爭取青梅每公頃6.2萬元的現金救助及低利貸款。

農業局局長張清榮提醒農友，高雄市種植青梅且受災損失達2成以上之農友，務必於4月24日前（假日照常受理申請），持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，儘速向土地所在區公所申辦現金救助，農業局也會全力協助與加速勘災與現金救助發放，農友復耕若需低利貸款，亦可洽當地農會辦理。對於其他作物，農業局仍請各公所隨時掌握災損情形並持續查報，以確保農民權益。