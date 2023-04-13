民眾排隊（陳志賢攝）

工作人員準備爆米花（陳志賢攝）

國民黨台北市議員徐巧芯不滿臉書粉專「無良公關公司」在去年九合一選舉期間，貼出偽造的國民黨偷拍民進黨台北市長候選人陳時中的計畫書，提告無良公關公司及側翼網軍107人涉犯偽造文書5罪，台北地檢署今日下午首度開庭調查。為此，徐巧芯在開庭前於北檢門口舉辦「側翼同樂會」，發放300份可樂及爆米花，不到半小時就有10多名民眾排隊，連曾參與陳時中「偷窺」競選廣告的網紅「四叉貓」都來湊熱鬧作直播。

排第一位的男子表示，他住新北市，是徐巧芯的粉絲，因得知有「同樂會」特別來參與，排隊的民眾中，有婦人帶著小孩，來領取可樂及爆米花。

去年九合一選舉期間，代表民進黨參選台北市長的前衛福部長陳時中被媒體拍到在餐敘後疑似與人妻有親暱動作，去年11月9日晚間，臉書粉專「無良公關公司」貼出一張計畫書，影射國民黨計畫找狗仔偷拍陳時中，上面還有國民黨北市議員徐巧芯、當時參選台北市長的蔣萬安等人的簽名，引發軒然大波，事後徐巧芯質疑簽名是遭P圖造假，質疑陳時中競辦事先知情，但陳時中陣營否認此事。

徐巧芯截圖後向北市警松山分局報案提告「無良公關公司」及側翼網軍共107人涉犯《公職人員選舉罷免法》意圖使人不當選而散佈謠言罪、《刑法》偽造私文書罪、偽造署押罪、行使偽造私文書罪、加重誹謗罪共5罪，強調要側翼網軍「血流成河」。台北地檢署收案後，簽分「他字案」偵辦。

終於在5個月後，台北地檢署發出傳票，定於13日下午4時30分首度開庭，傳喚律師釐清徐巧芯等人告訴及告發意旨。為此，徐巧芯特別於臉書預告將在13日下午4時北檢開庭前，於北檢門口舉辦「側翼同樂會」，將發放300份可樂及爆米花「與網友同樂」。