中共解放軍日前舉行環台軍演，山東艦航母也首度進駐在台灣東部外海。國防部雖證實沒有共艦進入到我國24海里線，但前立委郭正亮今( 13 日)分析，此次軍演暴露出國軍的三大問題，軍方反應也顯示「他們真的沒準備」。

郭正亮今在「大新聞大報卦」節目中指出，過去中共軍機到我國至少要 5 到 7 分鐘，但就算山東艦放到 30 海里外，艦載機「殲-15」起飛到台灣不到2 分鐘，我國空域就完全被擠壓了。

另外，郭正亮也提到，一般開戰時遇到火力密集區，船艦會躲到「疏泊區」(火力較為稀疏的停泊區)，但此軍演也讓我方的疏泊區完全不見，軍艦沒有地方躲。

郭正亮表示，最可怕的是我們原先預期台灣東部都是美軍的軍艦，預備軍力的三分之一都放在佳山基地，但此次山東艦直接開到東部外海，這個計劃就不能實施，預備軍力也沒有地方放。

郭正亮也點出國防部的應對措施大有問題，指山東艦航母開到東部外海，國軍只派一艘巡防艦對峙；中共擺出射程最長達 300 公里的衛士型火箭砲，國軍卻擺出愛國者飛彈，但火箭炮不是拋物線，愛國者根本沒辦法防禦。

郭正亮也直言，「從軍方反應來看，就知道他們真的沒有準備」，未來台灣所有的彈藥庫、雷達、裝甲車、衛星基地都會變成攻擊目標，「擺出愛國者飛彈，代表基本上已經沒有招了」。