報導指出，蘋果前一年度在印度組裝的iPhone價值超過70億美元。此外，消息人士透露，蘋果可能嘗試今年秋季在印度和中國兩地同時生產下一代iPhone手機。

如果這個計畫成真，那將是最新款iPhone首次在印度和中國同步投產；如果蘋果供應商持續大舉擴產，或許到2025年，蘋果約四分之一的iPhone手機可能都是「印度製」。

蘋果尚未回應路透社的置評請求。

美國資深科技記者Mark Gurman日前報導，蘋果正持續將供應鏈分散到印度、越南、馬來西亞和愛爾蘭等4國，計畫將來在印度生產iPhone、在越南生產AirPods和Mac電腦、在馬來西亞生產部分Mac電腦，以及在愛爾蘭生產較容易製造的iMac等產品。

此外，稍早前《日經新聞》報導，來自供應鏈的消息來源透露，蘋果計畫在泰國製造MacBook筆電，並已經與三家相關供應商展開協商，持續推進其分散產線的計畫。

為了避開地緣政治風險並降低對中國生產的依賴，蘋果近年來持續拓展中國以外的生產基地。