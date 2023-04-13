晶心科第一季營收2.25億元，季減少27%、年成長7%，其中權利金收入為5009萬元，季減少3%、年減少18%。代理發言人陳志賢表示，首季營收呈現雙減，主要反映全球景氣不佳、半導體庫存調整的負面衝擊，由於營收未達規模經濟，晶心科第一季前10大客戶營收占比達81%。

晶心科第一季營收占比RISC-V占比73%、V3占比27%，預期後續RISC-V可以持續保持目前占比。

陳志賢表示，RISC-V為現階段除了X86、ARM外，最被市場看好CPU指令集架構，晶心科RISC-V已經應用到邊緣運算到雲端運算的SoC(系統單晶片)，2022年晶心科RISC-V佔權利金比重6%，2023年目標將提升至10%。

車用領域上，陳志賢分享指出，晶心科在車用電子已經拿到5個Design-Win，包含In-Cabin Radar、CMOS Sensor(新案/貢獻營收前十大)、Auto TDDI、Auto MCU、Auto Storage。

針對市場盛傳明年矽智財大廠arm(安謀)將對晶片業者改變收費模式，晶片業者成本可墊高，RISC-V也被點名為理當受惠者，對此，陳志賢表示，對此消息RISC-V持樂觀看待，假設arm將對晶片業者收費調高，勢必有機會加速RISC-V生態系的發展，讓更多業者投入RISC-V，只是，所有生態系的推進都需要時間發酵，且CPU IP要獲利也是不容易。

晶心科3月營收0.6億元、月減少45%、年減少49%。