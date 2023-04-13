2023年國際汽機車產業年度指標盛會「台北國際汽機車零配件展(TAIPEI AMPA)」、「台北國際車用電子展(AUTOTRONICS TAIPEI)」及「台灣國際智慧移動展(2035 E-Mobility Taiwan)」三展於周三開展，展覽內容從燃油車到電動汽機車、自駕車，完整呈現車輛零配件供應鏈和智慧移動產業生態系，打造汽機車軟硬體、售後服務及智慧移動解決方案之全方位展示和交流平台。

友通資訊總經理蘇家弘表示，在全球興起淨零碳排的趨勢下，將帶動電動車和新能源車的產業加速發展。電動車不但具備運輸功能，更是高度軟體化的產品，如同行動式的大型數據中心，因此資訊安全將扮演相關車用系統整合上關鍵的角色。

本次友通攜手ARTC與VicOne共同簽署合作備忘錄，超前部署連網車輛的資安防護能力，可有效抵禦駭客攻擊，並以符合國際標準與法規之安全驗證為目標進行設計，一同為未來的智慧城市作好全面的準備。

友通今年聚焦車輛自駕化、聯網化、電動化及共享化等四大發展趨勢，與ARTC合作打造無人自駕小巴WinBus。WinBus採用友通的車載通訊控制器T-Box解決方案，搭載ARM架構的低功耗高可靠度車載系統VC900-M8M。電腦中的車輛專用介面可以連接感測器收集車輛資料，過程中更能利用ARTC提供的壓縮與加密演算法技術進行後台遠端動態分析，加上VicOne的車載資安軟體，確保連網汽車與設備通訊時受到保護，也能掌握異常數據訊號並即時示警。

在全球工業自動化、數位轉型帶起的新基礎建設浪潮下，友通將攜手合作夥伴，持續研發及整合嵌入式運算產品，共同為智慧交通的各項應用提供最先進的解決方案，成為企業OT智能化最佳夥伴以奠基未來。