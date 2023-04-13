新北市推動多元都更，又有2處都更重建案完工，分別位於板橋區及新店區，2案均採「簡易都更」方式重建，重建後戶數由15戶增加至124戶。更新後沿道路退縮4公尺以上人行及綠美化空間，對都市巷弄徒步空間品質及美觀都有了顯著的提升，大幅增加了居住品質。

新北市都更處表示，板橋案鄰近海山中學，基地面積約968平方公尺，重建前為8戶的2層樓老舊磚造建物，更新後搖身一變為85戶的地上15層、地下3層鋼筋混凝土大樓。

重建後提供友善寬敞的人行空間，並種植植栽改善周邊環境，使當地學生及居民不再遭受人車爭道之苦，享有更友善的生活環境，行走上更安全、舒適便利。

新店案靠近捷運新店區公所站及新店行政園區，基地面積約633平方公尺，重建前為7戶的3棟兩層樓透天厝及1棟4層樓公寓且屋齡超過50年以上，更新後為39戶的地上12層地下3層鋼筋混凝土構造大樓。

更新後建物與鄰房距離擴大，提升了都市防災空間，亦減少窄巷高樓的壓迫感，不僅提升了居住安全品質，生活機能也更加完善。

新北市都更處表示，市府為協助危險建物重建，提出多元都更方案，截至今年3月底已有1256案申請，其中有831案核准。只要符合30年以上老舊建物面積達基地面積一半以上即可提出簡易都更申請，住戶免花費鑑定費用並更簡化申請程序，且為增加重建誘因，已於去年修法將獎勵上限由20％提高至30％，期盼誘因的提高讓民眾除循一般都市更新條例所訂途徑外，能有更多元、更簡易的選擇，改善鄰里小巷弄環境，提供誘因同時兼顧都市防災。