徐母在臉書上公開要求檢警追查幕後唆使人，為徐男找公道。（擷自徐母臉書粉絲頁／程炳璋台南傳真）

鄭男家屬鄰居向警方透露徐男當年也活活打死鄭男，鄭男母親一樣心碎。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市立安南醫院9日發生的槍殺丟屍案，徐姓死者的王姓母親在臉書上發文向警方討公道，有民眾指控，徐男10年前還17歲時，聚眾活活打死鄭姓高中生，後來只賠了27萬和解金，「鄭男家屬的公道向誰要？」徐母回應，當年還有多名涉案人賠償數萬不等，皆由鄭父出面同意。

27歲徐男9日因與人談判遭槍殺丟包在醫院門口，肇事與被害家屬各說各話，警方正抽絲剝繭釐清最後的殺人動機與真相。

徐男的王姓母親12日透過臉書發文，指控全案有人在幕後操控，要求檢警查清楚還公道，並稱「這件事情若發生在任何1個親人身上，請問你們能接受嗎？」。

有民眾看見徐母的發文，向警方透露，徐男10年前未成年時，就因永康與東區兩派飆車族糾紛，與鄭姓高中生互生不滿，加上2人同時追求1女，當年屬於永康飆車族的徐男糾眾約戰鄭姓高中生，雙方約在東區的復興國中校門口談判。

徐男當年靠著人多勢眾，最後一起活活打死鄭男，鄭母得知兒子被打死，同樣哭斷肝腸，最後和解金只賠償了20多萬元，大部分的和解金都由鄭母已離婚的前夫拿走，實際養育鄭男的母親只能傷心落淚。親友、鄰居都為此憤憤不平，鄭母後來搬離東區住處傷心地。

當年鄭母的鄰居看見徐母最近的公開發文，談起當年鄭男被徐男打死時，鄭母也在臉書上發過類似心碎崩潰的文章，怒控「同樣一條人命，你兒子被打死就討公道，別人兒子被你兒子打死，公道找誰要？」。

徐母表示，當年鄭男命案有很多涉案人，徐家賠償最多，先付20萬現金，另7萬分期支付，其餘涉案人皆賠償數萬不等，由鄭父代表死者家屬取走和解金。