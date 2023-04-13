高雄市小港區松崗路上今發生一起工安意外，據了解，今日上午約11點多，28歲的古姓工人因捲揚機的鋼索卡住，於爬出5樓陽台修理時，連同捲揚機從5樓墜落，經送醫急救仍宣告不治。勞工局表示，初步調查，雇主對於在高度2公尺以上高處作業，未使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要的防護具，已勒令現場停工，後續依違反職業安全衛生法開罰。

據了解，28歲的古姓工人正要進行吊料作業時，因捲揚機的鋼索卡住，古男要解開時，不慎與模板連人摔落地面，在一樓交通指揮管制的同事見狀，立即撥打119。警方獲報到場後封鎖現場及交通管制，並通知鑑識小組到場，古男送小港醫院急救後不治，警方依規定報請刑事相驗，釐清事發原因及確切死因。

勞工局表示，雇主指派勞工於民宅5樓實施挑高加蓋樓板工程，勞工於5樓使用捲揚機從事吊料作業時，因捲揚機的鋼索卡住，於爬出5樓陽台修理時，人員連同捲揚機從5樓墜落，經送醫急救仍宣告不治。

勞工局說，初步調查發生原因，雇主對於在高度2公尺以上之高處作業，未使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具，已勒令現場停工，針對違反職職業全衛生法第6條第1項規定致發生勞工死亡災害，將於調查後移送地檢署追究雇主責任，最高可處三年有期徒刑併科30萬元罰金。