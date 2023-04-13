摳喉嚨催吐試圖躲刑責 酒醉男酒測超標遭送辦

台北市1名陳姓男子，日前因酒駕在信義區遭警方攔查，陳男因擔心酒測超標被移送，下車後竟用手摳喉嚨催吐，試圖降低酒測值，但最後還是因酒測值超標遭警方依公共危險移送偵辦。

警方表示，台北市保安大隊日前於信義區市民大道五段50號前執行「靖城專案」路檢勤務時，一名陳姓男子駕駛自小客車行經路檢點，因面帶酒容且車內散發濃厚酒氣，員警立即將其攔停，請其下車進行酒測，陳男為降低酒測值遂開始催吐「抓兔子」，員警隨即依照標準作業程序提供漱口水對其實施酒測，酒測值為0.31MG/L，已逾法定標準值，全案依公共危險罪嫌帶回偵辦。

北市保大強調，酒後駕車誤己誤人，經常造成社會民眾生命財產重大損失，為貫徹「酒駕零容忍」政策，警方將持續展現打擊酒駕的決心；取締酒駕標準嚴格，違規罰鍰提高甚鉅，民眾在駕駛車輛前，應避免飲用酒類或食用含有酒精成分的食品，以維護自身權益及駕駛安全，與其想盡花招，不如「開車不喝酒、喝酒不開車」，才是真正的上策。