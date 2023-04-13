新竹縣農地蓋工廠或倉庫違建案多，去年到今年3月共有61件，以 湖口鄉21件最多，民眾檢舉不斷，縣長楊文科召集工務處等相關局處開會決定強勢執法，針對湖口5處限期未改善的違章，在下周強制拆除。

「公權力不容挑釁！」楊文科表示，縣府對農地蓋違章建築問題，絕不會行政怠惰，一定會展現執行力，讓鄉親生活安全無死角。

楊文科責成相關單位主動函請各公所，定期查報農地違章案件，一旦發現施工中農地違章，立即勒令停工，並強制排定拆除。

工務處長江良淵表示，該處每月函請各公所只要發現施工中農地違章案件立即回報，去年全縣農地違章有47件，今年到3月有14件，其中以湖口鄉21件最多，次為新豐鄉17件及竹北市8件。

工務處均限期業者30天自行拆除，未改善依輕重緩急列管，排入拆除期程，其中湖口鄉公所查報的5處在農地蓋鐵皮工廠倉庫，業主都已超過限改時間，列為第1波在下周強制拆除。

地政處就今年增加的農地違章案件，將限期3個月改善，並依法裁罰6萬元以上30萬元以下罰鍰，按次累加裁罰，如經3次查驗未改善，立即斷水斷電。

農業處則已發文給各農會農地農用說帖，協助告知違法農地農用面臨罰則及相關權益喪失，如農地無農業使用，農地將無免稅優惠，甚至喪失農保及申請老農津貼資格，請各農會加強宣導農民切勿將農地出租借做廠房、倉庫或填入不明來源土石方使用，以免觸法。

江良淵強調，農地違章強制執行拆除作業後，費用將由所有權人負擔，限期繳納若逾期不繳，即移送行政執行署強制執行。