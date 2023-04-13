林沛蕎日前發行首張客語專輯《Chill 幻》，其中收錄首次與音樂才女范曉萱合作超迷幻歌曲，且共2版本包括華語版〈霧．忘我〉及客語版〈Deja vu 〉。林沛蕎不敢相信首張專輯就能與偶像范曉萱合作，對於歌曲的迷幻電子曲風愛不釋手，誇讚范曉萱「妳是我的超級無敵霹靂大貴人」，並感謝對方帶她跨出音樂舒適圈，范曉萱則回應：「我們一起當音樂的僕人，好好拚！」

林沛蕎將於4月26日晚上7點半於北流卡夫卡舉辦「林沛蕎Chill 幻新歌演唱會」，開放歌迷免費入場；她在此之前率先推出新歌，由范曉萱作曲、編曲並擔任製作人，歌詞則由林沛蕎填寫 ，林沛蕎表示創作靈感來自疫情的生活體驗，在疫情的這幾年，病毒就像在身邊看不見迷霧，神不知鬼不覺地籠罩自身的免疫系統。確診腦霧現象，駭入了生活日常，崩解了日常的秩序。曾經每天同樣的日程、重複的動作，卻突然瞬間變的遲鈍，遺失了原本的規律，墮入雲裡霧裡迷了路，隨之而來的是滿山的焦慮與憂鬱。

林沛蕎（右）新專輯邀請范曉萱合作。（獨一無二娛樂文化提供）

范曉萱則說這首歌曲讓她意想不到，一切就像是禮物與驚喜，從一開始就好像是宇宙的安排。原來早在幾個月前兩人就已在討論溝通，尤其是林沛蕎的詞出來後，雙方還特別討論對焦歌曲概念與樣貌，沒想到等到范曉萱開始進入創作時，這些東西都被抛掉。范曉萱說，有一天起來，就已經有那個旋律，坐在鋼琴前，當手彈下音符，心就開始啟動，手就不停地彈，她在心裡告訴自己順從心意、follow身體，彈完以後就趕快用手機錄下來，並試唱歌詞，沒想到整個過程讓她好喜歡，靈感就這樣湧現，後來當她回過神，才發現自己寫了一首與平常風格迥異的曲風。