蘋果加速將供應鏈從中國轉移出去，根據美國財經媒體報導，蘋果上一財年在印度生產價值超過70億美元的iPhone，知情人士透露，印度製iPhone比例已逼近7%，2021年此一數字僅為1%。

根據美國財經媒體報導，在截至2023年3月的會計年度中，蘋果在印度組裝逾70億美元的iPhone，其中50億美元的iPhone用於出口，年增幾乎4倍。

報導指出，蘋果擴大與鴻海、和碩、緯創等供應業者合作，在印度生產約7%的iPhone，與2021年的1%相比大幅提升。據悉蘋果可能會試著在2023年秋季的某個時間，同時於印度和中國生產下一代iPhone，預估蘋果到2025年，可能會在印度組裝25%的iPhone。

報導提到，蘋果想讓供應鏈多元化，促使供應商鴻海、緯創、和碩在印度提高產量，這三家業者在印度合計聘用約6萬名勞工，生產舊機iPhone 11到最新iPhone 14等機型。

美國財經媒體資深科技記者Mark Gurman先前撰文透露，蘋果高層擔憂產能轉移太多或太快，恐被中國報復，正暗中將供應鏈分散至印度、越南、馬來西亞和愛爾蘭4國，這幾國的定位分別是：印度生產iPhone和周邊配件，越南供應AirPods和Mac電腦，馬來西亞組裝部分Mac電腦，愛爾蘭則供應相對較容易生產的產品包括iMac等。