CYBERBIZ從2014年成立至今，今年品牌客戶已突破3萬5千家，這兩年受惠疫情推波，用戶數大幅提升75%，品牌客戶網站成交額(GMV)伴隨成長。疫情告一段落，觀察電商成長趨緩，從去年中到現在，零售業明顯感受實體復甦力道強勁，去年零售產業規模年增幅更寫下近18年新高，儘管疫後消費回到實體通路，降低線上成長動能，但疫情期間養成的線上購物習慣，預料仍會推升台灣整體線上購物的滲透率持續提升。

蘇基明表示，台灣電商滲透率仍有相當大的成長空間，對比英國、南韓、中國大陸電商滲透率均達20%以上，台灣電商滲透率目前才突破雙位數，可見電商市場的前景仍看好，根據《未來流通研究所》資料顯示，推估到2030年台灣零售業整體網路滲透率有機會突破20%，銷售市場規模更有機會接近兆元。

CYBERBIZ為協助用戶有效掌握及使用會員數據，今年結合AI智慧，推出CDP& Automation產品應用。未來，CYBERBIZ將不單單只是個電商平台(Ecommerce Platform)，而是可以成為一個客戶資料平台CDP(Customer Data Platform)，透過購物官網便可以積極進行線上線下全通路資料的收集與整合，進一步分析客戶資料，提供品牌用戶更精準的受眾分群工具。

考量台灣市場規模有限，2021年起步CYBERBIZ GLOBAL計畫，採取緩步快走的策略，一年一站，目前已從北美、日本，本月東南亞站將正式開站，好呼應國家南向政策，並讓亞洲的跨境觸角從東北亞延伸到東南亞；伴隨用戶數不斷成長，看好第三方物流需求激增，CYBERBIZ倉儲物流規劃，既林口倉之後，今年位於楊梅 4,500坪大的第二倉也將於六月啟用。

蘇基明強調，CYBERBIZ幫助台灣企業品牌經營電商的初心不變，將持續提升自家產品技術，不斷致力降低開店門檻，從台灣到跨境，從線上到線下，希望可以在全民電商的時代，成為個人到企業品牌商家的好夥伴，創造共榮的新零售生態圈。