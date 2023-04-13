中國大陸一名56歲女性感染H3N8禽流感，今年3月3日因重症肺炎住院，並於16日去世，全球已有3個病例，但首度出現死亡案例，各界擔心人傳人，疾管署副署長羅一鈞表示，目前依照資料觀察，仍是禽傳人的疾病，人傳人疫情尚未傳出，仍提醒國人出國避免接觸禽鳥類，減少染疫重症風險。

世界衛生組織（WHO）示警，中國一名56歲女性感染H3N8禽流感，今年3月3日因重症肺炎住院並於16日去世，為全球目前首例死亡案例。

羅一鈞表示，H3N8禽流感在全球已有3起事件，均為大陸通報個案，也均與禽類接觸有關，尚無人傳人案例。而目前資料顯示，H3N8的感染仍以「禽類接觸史」有關，主要為禽傳人，尚未看到人傳人或家庭社區群聚情形，並從疫調、病毒序列分析來看，人傳人機率偏低。

台灣去年也將廣東省提升旅遊疫情警示到第二級，應採取加強防護措施，將會密切監測，但仍未到提高疫情警戒程度。

羅一鈞指出，去年兩度提高對岸相關省份的禽流感疫情警戒，除了H3N8以外，仍有許多新型流感，建議國人到中國大陸、柬埔寨等地，應避免接觸禽鳥，到市場也避免接觸活禽，若有症狀盡快就醫，減少染疫後出現重症風險。