林男駕駛曳引車失控撞上快慢車道分隔島等，警方進一步調查釐清肇事原因中。(民眾提供)

林男駕駛曳引車失控撞上快慢車道分隔島等，警方進一步調查釐清肇事原因中。(民眾提供)

61歲的林姓男子，今天上午09時05分，駕駛一輛曳引車行經梧棲區臨港路四段與中橫一路口，疑因前方車輛減速欲停等紅燈，後右閃避至慢車道，致使林男一時失控碰撞快慢車道分隔島，續撞路邊人行道及路樹，造成曳引車後輪軸全組斷裂並掉落現場，肇事原因？正由警方深入調查釐清中。

警方調查，台中市梧棲區臨港路四段與中橫一路口，今天上午09時05分，發生一起曳引車自撞的事故！林姓男子駕駛曳引車沿臨港路四段北往南直行，通過中橫一路時；林男稱因前方車輛減速欲停等紅燈，後右閃避至慢車道，致失控碰撞快慢車道分隔島，續撞路邊人行道及路樹。

清水警分局獲報到現場處理，曳引車後輪軸全組斷裂，並且掉落在現場，路樹及路邊的人行道毀損等。警方指出，駕駛稱他人無受傷，林男經酒測無酒精反應；現場於上午10時10分事故排除，交通恢復正常。真正肇事原因及責任？正由警方進一步調查釐清中。