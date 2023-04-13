MICappella麥克瘋將來台展開11場巡演。（鋭利娛樂 Rele Asia提供）

新加坡人聲樂團「MICappella麥克瘋」推出新專輯《Love Life》，將於14日起在台灣展開北中南城市展開共11場巡演，馬拉松式演出讓他們直呼就跟新歌「瘋」一樣瘋狂，而前一日就已抵達的他們，分享心情表示：「相隔3年，還是很喜歡這裡的天氣、食物還有熱情的觀眾！」期待帶著新作品與觀眾、樂迷們見面。

「MICappella麥克瘋」成員包括黃烈傳、黃愷靈、吳銘偉、葉大輝、吳峻逸及鄭可心，每人各有來頭，包括主持人、聲樂老師、製作人等身份，MICappella麥克瘋也曾與方大同、費玉清合作，可心更曾隨陶喆巡演，烈傳則曾與李榮浩、徐懷鈺、楊培安等藝人合作，更曾擔任李千娜台北演唱會的嘉賓，可說各個經驗豐富。

提到appella的人聲技巧在生活中是否曾經帶來什麼趣事，成員們紛紛笑說偶爾會拿來捉弄朋友，烈傳笑說：「我曾模仿狗吠的聲音跟狗狗打招呼，它好像很困惑不知我是人是狗。」峻逸跟可心則提到會運用這項才能假裝是樂器演奏，甚至能模仿出二胡、喇叭等聲音，令人驚艷。

回首疫情這3年，他們皆表示相當想念過去一有新作品就能展開巡迴演出的時光，於是在這次專輯一推出，他們就決定規劃一系列演出，並且率先到台灣，烈傳大讚：「這裡的飲食、氣氛跟人情味都是我們很喜歡且想念的。」笑說成員大輝很愛喝珍珠奶茶，但至今還是不會用中文點餐，這次來台趁著空檔一定要吃遍所有想念的美食。