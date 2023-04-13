台東縣政府辦理消防局大豐分隊新建廳舍落成典禮，有助於提升台東市救災救護量能。（莊哲權攝）

台東縣政府辦理消防局大豐分隊新建廳舍落成典禮，有助於提升台東市救災救護量能。（莊哲權攝）

台東縣政府辦理消防局大豐分隊新建廳舍落成典禮，有助於提升台東市救災救護量能。（莊哲權攝）

台東縣政府今日辦理消防局大豐分隊新建工程落成典禮，巧合的是台東市今天也發生兩起火警，甫成立的大豐分隊打火弟兄徹夜投入救災行列，有效支應吃緊的消防人力；縣府祕書長盧協昌表示，大豐地區居民期待該分隊的成立已經10年，終於完成最後1塊拼圖，有助於提升救災救護量能。

台東市今天發生兩起火警，燒燬8棟民宅，造成1人死亡，消防人員疲於奔命，巧合的是，剛成立的台東縣消防局大豐分隊也徹夜投入滅火行列，為人力吃緊的救災工作增添生力軍，隨後又立即參加大豐分隊新建廳舍舉行落成典禮，一整天馬不停蹄，卻未見疲態。

代表縣長饒慶鈴擔任主持人的縣府祕書長盧協昌表示，大豐地區為台東市人口密度最高的區域，但是距離現有消防分隊各約15分鐘車程，馳赴救災救護現場緩不濟急，地方在10年前就開始爭取設置大豐分隊，但因卡在用地問題，縣府辦理區段徵收終於解決，完成市區消防分隊最後1塊拼圖，有助於提升救災救護能量。

盧協昌也提到，縣長饒慶鈴相當重視消防軟硬體設施改善及同仁工作環境，自上任以來即積極爭取經費超過3億元興建消防廳舍，除了大豐分隊新建廳舍落成，以及即將完成的特種搜救隊暨搜救犬訓練基地，未來將再爭取花東基金辦理知本分隊遷建工程，為台東縣打造更安全、綿密的災害防救網絡。

此外，昨天的落成典禮中，大豐義消分隊也授旗成軍，由分隊長楊承鏞率領17位義消接下協助救災的大旗，期許將來協助大豐消防分隊執行各項救災救難任務。