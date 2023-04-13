近年來環保意識及綠色新能源意識抬頭，帶動電動車、自駕車的快速發展，也讓車內娛樂體驗再進化，大幅提升車用顯示器需求。智慧座艙已成為全球豪華汽車大廠爭相布局的重點，從儀錶板、後視鏡、抬頭顯示器、中控面板、後座娛樂應用面板等，也開始有AMOLED及miniLED背光技術的導入。今年「智慧顯示」主題專區聚焦在智慧座艙、場域應用及解決方案 ，包括面板雙虎友達、群創將秀最新應用與新技術，加上元太、康寧、默克、GIS、明基材料、KLA，以及今年首度參展的ViewSonic及緯創。

「Micro LED/Mini LED」主題專區將有富采集團領軍旗下晶元光電、隆達、晶成、元豐新科技及葳天共同展出，其他重量級參展商包括錼創、漢民、聚積、東捷、錸寶、台灣信越、晶彩、Toray Engineering、Kulicke & Soffa、先進太平洋、斯託克、Coherent、Aledia等海內外廠商也將大秀Micro & Mini LED商機。

在「智慧製造」領域上，受到全球元宇宙的熱潮，以及VR/AR和5G發展逐漸成熟，加速推動產業自動化、數位化、智能化，智慧工廠更是元宇宙概念下首發場域，同期舉辦的「智慧製造展」將以智慧製造解決方案應用為主軸，聚焦在數位轉型與系統整合、智慧工廠、互動式體驗及AMR/AGV。今年邀請到攝陽、由田、台達、皮托、東佑達、精映等企業展示智慧製造設備、企業強化韌性製造及數位轉型解決方案。

「先進設備」主題專區聚焦在化合物半導體材料、設備、應用及先進封裝技術，集結了志聖、均豪、均華、帆宣、亞智、倍福、大銀、旭東機械及首度參展的中砂、辛耘、DISCO等業界領導廠商，共同展現台灣在半導體與顯示器產業的強大競爭力。

Touch Taiwan去年首度新增「淨零碳排」主題專區，今年專區聚焦在節能減碳技術與材料、廢棄物循環利用、綠色交通與永續建築及綠色製造與智慧化管理，包括：友達、群創、ZEON、DNP、ElectronInks、德淵、長興、台灣康法等海內外廠商將展示在節能減碳技術、材料及淨零碳排的解決方案。