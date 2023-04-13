桃園永豐雲豹9日主場交手台南台鋼獵鷹，不幸以84比92吞下6連敗，確定無法闖進本季季後賽，「魔獸」霍華德（Dwight Howard）未來動向也受到關注，今（13）日稍早他在IG發文，表示自己不想離開台灣。

雲豹季初下重本網羅魔獸，截至今日卻只拿下6勝22負、勝率不及3成的慘淡戰績，最終換來無緣季後賽的難堪結果，儘管魔獸個人能力沒話說，本季平均可攻下23.2分、16.2籃板及5助攻，暫居聯盟籃板王，不過除了另一洋將艾夫伯（Michael Efevberha）外，雲豹得分點並不足，除洋將外，以盧捷閔平均12.6分最為出色，雲豹其餘本土球員無法來到雙位數得分。

確定將以墊底戰績結束本賽季，也代表雲豹正式關上季後賽大門，魔獸是否將出戰本季最後2場比賽仍無法得知，職業生涯下一站在哪也是未知數，而擅長在IG與球迷互動的魔獸發文表示，「在台灣生活的一切，是我此生最難以忘懷的經歷，雖然本季起伏不定，但沒有什麼可以抹殺球迷帶給我的歡樂，我來到這裡的任務比籃球更重要，我想把愛傳下去、散播正面價值，同時激勵人們以成為最偉大的自己為目標，無論別人怎麼說，只要有因為受到我的激勵而變得了不起的人們，對我來說就是贏了，我不想離開台灣。」