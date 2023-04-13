現值鳳梨產季，屏縣府祭出加工、網路團購、冷凍、國內大型通路銷售、國外行銷、都會區行銷與評鑑地產地銷等7大行銷措施，推廣金鑽鳳梨。（謝佳潾攝）

現值鳳梨產季，屏縣府祭出加工、網路團購、冷凍、國內大型通路銷售、國外行銷、都會區行銷與評鑑地產地銷等7大行銷措施，推廣金鑽鳳梨。（謝佳潾攝）

現值鳳梨產季，屏縣府祭出加工、網路團購、冷凍、國內大型通路銷售、國外行銷、都會區行銷與評鑑地產地銷等7大行銷措施，推廣金鑽鳳梨。（謝佳潾攝）

現值鳳梨產季，屏縣府祭出加工、網路團購、冷凍、國內大型通路銷售、國外行銷、都會區行銷與評鑑地產地銷等7大行銷措施，推廣金鑽鳳梨。（謝佳潾攝）

現值鳳梨產季，屏縣府為推廣金鑽鳳梨，祭出7大行銷措施，有加工、網路團購、冷凍、國內大型通路銷售、國外行銷、都會區行銷與評鑑地產地銷等，當中外銷市場已拓展汶萊，內銷團購則以1箱10公斤約8支鳳梨含運售450元的優惠刺激消費，縣長周春米有信心藉此在該產季賣出2.5噸的鮮果鳳梨。

周春米指出，屏東金鑽鳳梨的種植面積有3639公頃，年產量達12萬噸以上，是全台第1大產區，而今正值鳳梨產季，為替農友謀福利，特別推出7大行銷措施，也就是加工2500噸、國內大型通路銷售2300噸、國外行銷2萬噸、冷凍鳳梨150噸、網路團購50噸、都會區行銷及評鑑與地產地銷，預計整個產期能行銷2.5萬噸以上的鮮果鳳梨，線上線下、國內國外都有布局通路，藉此穩定鳳梨價格。

周春米說，加工部分已從2月中開始啟動，目前執行量達1500噸，有望超出目標值，內銷市場也持續穩定供貨中，都是大型連鎖販賣店，通路無障礙，外銷市場則除有日本、美國外，還打通到汶萊，加上目前出貨量愈來愈多，要打破去年的1萬5000噸達到2萬噸，絕對沒有問題。

冷凍方面，周春米說，是要做冷凍截切供應日本的營養午餐使用，目前正在努力接洽中，而網路團購則需要全台灣人一起支持，希望大家多多買鳳梨吃鳳梨，縣府也自行吸收運費推優惠，即日起到5月31日至屏安箱「屏東鳳梨旺旺來」訂購專頁購買，除享有每箱450元（10公斤，常溫含運，6至8支鳳梨）的促銷優惠外，每訂1箱，還有1個抽獎序號，最大獎是冠軍鳳梨3箱和好運獎套裝1組。

至於都會區行銷及評鑑與地產地銷部分，周春米說，將於15、16日在台北希望廣場與北部的朋友分享屏東頂尖的金鑽鳳梨，加上近3年來縣府都有舉辦「優質金鑽鳳梨評鑑」，屏東鳳梨的品質一直都在水準之上。

對於縣府的行銷措施，銀獅青果生產合作社理事主席洪銘聰說，7大行銷措施將重點鎖在國內市場，非常正確，因為鳳梨的外銷僅占2、3％，全台鳳梨產量約48萬噸，外銷量只有4至5萬噸，所以要靠台灣人吃鳳梨才是最重要的。

他說，2、3月因天氣較冷水分又不足，所以鳳梨吃起來比較不甜，但自從近日開始下雨後，現在的鳳梨非常好吃，有信心會在市場掀起一波搶購潮。