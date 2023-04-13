新人黃梓赫星運大開，日前受大陸抖音億萬流量天后曾惜欽點對唱，推出合唱曲〈就算沒有我也別選擇他〉，當黃梓赫得知將和曾惜合唱相當激動，直呼一切好不真實，幽默說：「為什麼會是我？難道是因為我長得太帥？」隨即表示非常榮幸，「因為是凃老師為我製作的出道曲〈無猜〉被抖音天后聽到，才會有這首歌的緣分，真的很感謝老師，感恩這不可多得的機會」。

黃梓赫與抖音億萬流量天后曾惜隔空錄音。（聲達娛樂提供）

曾惜和黃梓赫都對初次合唱之作相當滿意，也因順利、成功合作而開心，唯一「遺憾」是因2人工作太忙，只能透過科技的力量分在兩岸錄音，雙方都希望很快有機會一起表演；回想製作期一開始，黃梓赫坦承滿緊張，心想曾惜宛如被眾星捧在手心的月亮，「而且歌甜人美，會不會不好親近呢」？後來透過視訊會議和配唱，在相處中發現曾惜就像鄰家小妹妹一樣親民可愛，雖然雙方至今還沒實體面對面，但已經打成一片。

黃梓赫與抖音億萬流量天后曾惜隔空錄音。（聲達娛樂提供）

這次歌曲由重量級音樂人凃惠源量身打造，有趣地是他曾說黃梓赫是他合作過「唱功最不優」的歌手，隨後補充表示：「David的歌喉鐵定不是最有技巧、也不是最能唱的，但肯定是最有感情的。」看好黃梓賀聲音表情的凃老師，特別請出美麗的太座呂婕菲為David進行特訓，果然以〈無猜〉成功擄獲天后曾惜的芳心。