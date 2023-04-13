大立光今日公布首季財報，經結算2023年第1季合併營收為91.36億元，季減36.51％，年減10％，為2018年第一季以來單季低點，就獲利言之，單季稅後純益為32.88億元，亦寫下2021年第二季以來的低點，換算單季EPS僅24.64元。
以首季的產品組合言之，2023年第一季20M（百萬畫素）以上產品約占大立光營收10％到20％，10M（百萬畫素）以上產品約占60％到70％，8M以上占不到一成，其他產品約占20％到30％。
光學鏡頭廠大立光（3008）因進入傳統淡季再加上智慧型手機市況慘澹影響，首季財報吹寒風，其中最令市場震撼的是大立光苦守多年的五成毛利率大關，正式在今年首季跌破，單季毛利率僅49.39％，呈季減6.46個百分點，一舉寫下2013年第四季以來的新低，大立光指出，首季毛利率不如預期主要是受到規模下滑、產品組合變差所致。
大立光今日公布首季財報，經結算2023年第1季合併營收為91.36億元，季減36.51％，年減10％，為2018年第一季以來單季低點，就獲利言之，單季稅後純益為32.88億元，亦寫下2021年第二季以來的低點，換算單季EPS僅24.64元。
以首季的產品組合言之，2023年第一季20M（百萬畫素）以上產品約占大立光營收10％到20％，10M（百萬畫素）以上產品約占60％到70％，8M以上占不到一成，其他產品約占20％到30％。
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