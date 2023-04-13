大立光今日公布首季財報，經結算2023年第1季合併營收為91.36億元，季減36.51％，年減10％，為2018年第一季以來單季低點，就獲利言之，單季稅後純益為32.88億元，亦寫下2021年第二季以來的低點，換算單季EPS僅24.64元。

以首季的產品組合言之，2023年第一季20M（百萬畫素）以上產品約占大立光營收10％到20％，10M（百萬畫素）以上產品約占60％到70％，8M以上占不到一成，其他產品約占20％到30％。