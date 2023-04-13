後續阿木妻子寫信至印尼駐台辦事處，感謝高雄市專勤隊等協助，讓阿木能在齋戒月前返回家鄉與家人團圓。（移民署高雄市專勤隊提供／崔正綱高雄傳真）

63歲印尼籍漁工阿木前年涉案入監服刑2年，不料服刑期間慢性病造成腦出血，經治療後仍造成全身癱瘓，今年3月出獄遣返回國，但家境貧寒無力支付龐大醫療及轉運費用，移民署南區事務大隊高雄市專勤隊從中插手協助，幫助阿木在印尼齋月節時順利返回家鄉。阿木搭機前刻，眼角流下眼淚，表達感激之情，事後妻子也寫信感謝有專勤隊幫忙，阿木才能回家團圓。

據悉，阿木在印尼擔任遠洋漁工，與妻子在當地結婚生4個小孩。原本工作事業順利，然而在2021年2月期間跟隨漁船來台，卻因涉案遭判刑2年，但在服刑期間罹患慢性病造成腦出血，經過治療後仍全身癱瘓成植物人，生活無法自理，整日臥病在床，需以鼻胃管進食。

直到今年3月服刑期滿，阿木原本依規定應強制遣返回印尼，但阿木因身體平躺，要購買3張機票才能順利搭機，然而阿木家境貧寒，無力支付龐大醫療及轉運費用，難以遣送返鄉。

如同華人春節的印尼齋戒月從3月22日至4月21日，為了能讓阿木返鄉團圓，高雄市專勤隊攜手印尼駐台辦事處、民間醫療協會共同協助，先了解阿木監期間醫療狀態，評估身體狀況後幫忙做復健，讓阿木順利能夠換姿勢搭機，讓原本從3個座位換成1個，大幅減少搭機費用，還派看護協助護送搭機，另外還有屏東縣悟善行願協會提供阿木等候遣返前安置的急難救助金。

而印尼駐台辦事處則負責搭機等一系列手續、返鄉後也協助返鄉後續安置養護。經過公私部門共同努力下，阿木最終能在3月27日搭機返回印尼，在搭機前一刻，見到大家拚命奔波，阿木眼角流下了眼淚，表達感激之情。

後續專勤隊追蹤阿木返鄉後情形，阿木妻子也親自寫信給印尼駐台辦事處，表示阿木終於能跟多年未見的妻兒們重逢，感到相當幸福，也感謝移民署、民間的協會共同攜手幫助，讓阿木得以在印尼齋戒月前返鄉，與家人團聚過年。

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