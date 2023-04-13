嘉義市「寵愛桃城水姑娘C手相約漂撇男」活動開跑，揪市民做「子宮頸抹片」、「乳房攝影篩檢」、「肺部低劑量電腦斷層掃瞄檢查」、「C肝抽血檢驗」，每完成1項檢查，集點100點，最高集400點，每1點等值1元，可向合作藥局換購等值商品。

嘉義市政府衛生局長廖育瑋說明癌症篩檢活動內容。（廖素慧攝）

嘉義市政府衛生局長廖育瑋表示，國民健康署統計，疫情期間4癌篩檢（乳癌、子宮頸癌、大腸癌及口腔癌）數量減少約2成，癌症連續40多年蟬聯10大死因之首，乳癌更是我國婦癌發生率之首，好發於45至69歲，死亡率是女性癌症第2名，子宮頸癌發生率排第10名、死亡率第8名。

肺癌發生率排名第2位、死亡率第1名，因而去年起政府新增有肺癌家族史、重度吸菸史等高風險族群免費「肺部低劑量電腦斷層掃瞄（LDCT）」；C型肝炎是造成肝硬化與肝癌死亡主因，更容易衍生慢性病症。

國民健康署提供45至79歲未曾篩檢的民眾，免費免費B、C型肝炎篩檢，若檢查出血液中有病毒，可使用健保口服藥物治療C肝，約8至12周治療期，治癒率達99％。

嘉義市辦理免費4大癌篩，集點換購好物，鼓勵民眾篩檢。（廖素慧攝）

嘉義市衛生局推出2波癌篩活動，第一波於4月13日起，優先篩檢高風險族群，以郵簡寄出活動集點卡，收到郵簡後掃描郵簡QRcode，可查詢篩檢醫療院所名單，持郵簡參加活動。

第二波自6月1日起，凡設籍嘉義市30歲以上市民，到掛有「寵愛桃城水姑娘」紅色布條的39家合作藥局洽詢、索取集點卡，即可參加活動。

嘉義市長黃敏惠宣布「寵愛桃城水姑娘C手相約漂撇男」活動開跑。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠今天偕議長陳姿妏、社團法人嘉義市藥師公會理事長林岫加、多家藥局代表們啟動這項顧健康送好禮的活動。