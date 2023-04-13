大陸女星朱珠過去多次入選「全球百大最美臉孔」，還以東方美人形象勇闖好萊塢，被外界譽為「大陸第一美」，直到近年才把工作重心轉回家鄉，2021年閃婚清華大學美術系帥氣教授王昀佳，迅速生下女兒當媽。朱珠最近分享近期參與話劇表演的照片，沒想到被發現衣服太合身，腹部驚見2團肉，讓網友看了超震撼，忍不住開玩笑「可能得罪造型師」。

朱珠近期被瘋傳將加入《乘風破浪》第4季（原名：乘風破浪的姐姐），但她沒有正面回應，反而在微博分享日前在北京話劇表演的近況，擔綱《春風十里不如你》的女主角；連續3天演出湧入滿場觀眾，朱珠不僅有出眾外貌，還有被好萊塢肯定的演技，這次表演也好評不斷。

朱珠在話劇《春風十里不如你》中的造型，被網友發現腹部有2團肉，相當震驚。（圖／摘自朱珠微博）

不過，有眼尖網友發現朱珠表演時穿的服裝太殘忍，素色緊身洋裝讓她的身材曲線全現形，腹部隱約看到2團肉，讓她的完美形象大扣分，紛紛驚呼「這衣服應該得罪造型師」、「可以有更適合的衣服吧」、「不知道觀眾會不會看到出戲，太搶鏡了」；但一些粉絲力挺朱珠，「只是陰影吧」、「角度問題」、「放錯重點了吧」。

38歲的朱珠在閃婚後生下寶貝女兒，升格人母後被發現身材變臃腫，但她靠著運動和飲食管理，迅速瘦回大美人體態；而在這次話劇演出後，朱珠成功重拾了表演的樂趣，她更感謝地說，「通過這樣的修練，靈魂都跟著升（昇）華了，簡直受益良多」。