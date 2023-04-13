一名人父昨（12）日發文表示，他的孩子罹患血癌，2021年因好心人捐贈周邊血得以續命，未料今年癌症復發，他想透過網路的力量，再次尋求這名恩人的幫助，貼文曝光後，有不少網友廣傳。而今（13）日他也貼出喜訊，表示已獲得正常管道的大力幫忙，直說：「感謝各位這一天的相助，再次叩首，感激不盡」。

劉姓網友昨日在個人臉書發文表示，他的孩子於2021年8月罹患血癌，所幸有好心人捐贈周邊血，才能讓孩子續命，但沒想到，今年初癌症復發，醫師建議他們到國外尋求car-T治療，而他已連絡上了上海交大，但是國內另外2位捐贈者因為家庭因素而無法捐贈，他為此特地發文，盼能找到當年的恩人，再次捐贈淋巴球。

劉姓網友指出，由於醫院必須保護個資，無法提供當年捐贈者的聯絡方式，他情急之下只好透過網路尋人。同時，他也上傳了一張照片，是他的孩子當年接受手術時，捐贈者寫的鼓勵卡片，並寫下，「如果您對這張卡片感到熟悉，您就是我要尋找的人。感謝您在2021年八月捐贈周邊血，讓我親人的生命得以延續」。

這則貼文曝光後，短短一天內就超過2千多人轉發，引起廣大迴響，而劉姓網友今日下午再度發文，直呼「人間有愛」，透露目前已經獲得正常管道的大力協助，因此已將先前的求援文章撤除，「感謝各位這一天的相助。 再次叩首，感激不盡」。