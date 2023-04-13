和潤企業除積極發展本業外，於2022年5月與和泰車(2207)、和裕投資合資成立和潤電能，提供各項綠能解決方案，致力發展綠能事業，為和泰集團綠能佈局之先鋒。和潤電能雖成立迄今未滿一年，截至2022年12月累積簽約裝置容量已突破110MW，展現強勁發展動能。

和潤電能矢志以創能、儲能及用能之整合服務，擘畫多元化綠能發展，積極參與綠能投資。在創能方面，多方投資及自建屋頂型太陽能案場，亦新增地面型、漁電型等各式案場；儲能方面，除自行建置儲能案場外，亦參與大型儲能案合資，並透過電力交易平台參與台電調頻備轉輔助服務；用能方面，自有品牌EV Run之充電站將於第二季正式營運，為因應未來電動車快速成長之充電需求，不僅只於集團內各式場域布建充電樁，也積極參與各項公用、商業場域等建置，期能提供電動車主更為便捷與完整之服務。

此外，和潤電能已於112年第一季正式成立「和潤電力」，將透過自有發電案場產生之電力轉供售電，提供綠電交易服務，藉由多元布局與發展，成為集團能源事業全方位發展推手，為永續環境盡一份心力。

本次參展，和潤電能自有充電樁品牌EV Run首度登台亮相，於展區展示7kW慢充充電樁及180kW超級充電版本，現場還展示了太陽能結合農漁業發展之漁電共生模式以及結合創能、充能、儲能之三合一模型，呈現其事業體多元化綠能發展樣貌。