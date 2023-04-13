彭博社表示，這項鋼鐵減產的實際數字，需要在下半年根據實際市場情況來決定。中國大陸目前鋼鐵需求不是很火紅，市場的悲觀氣氛較濃之下，鐵礦砂期貨價格13日下跌。
產業分析師認為，這個全球最大鐵礦砂消費國的營建業正在回溫，大陸鋼鐵價格卻走疲，表示需求欠佳。彭博社指出，雖然中國大陸政府今年可能不會要求鋼鐵廠要減產多少，但每噸要減少的碳排量目標，還是保持不變。
彭博社13日報導，中國大陸計畫在4月份，將把國內鋼鐵產能壓縮至跟2022年一樣的水平。專家學者認為，透過減產方式在供給減少之下，避免供應過剩外，還可以穩住鋼價。不過，對部分獲利不高的鋼鐵業者來說，或許會適得其反。
彭博社表示，這項鋼鐵減產的實際數字，需要在下半年根據實際市場情況來決定。中國大陸目前鋼鐵需求不是很火紅，市場的悲觀氣氛較濃之下，鐵礦砂期貨價格13日下跌。
產業分析師認為，這個全球最大鐵礦砂消費國的營建業正在回溫，大陸鋼鐵價格卻走疲，表示需求欠佳。彭博社指出，雖然中國大陸政府今年可能不會要求鋼鐵廠要減產多少，但每噸要減少的碳排量目標，還是保持不變。
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