彭博社表示，這項鋼鐵減產的實際數字，需要在下半年根據實際市場情況來決定。中國大陸目前鋼鐵需求不是很火紅，市場的悲觀氣氛較濃之下，鐵礦砂期貨價格13日下跌。

產業分析師認為，這個全球最大鐵礦砂消費國的營建業正在回溫，大陸鋼鐵價格卻走疲，表示需求欠佳。彭博社指出，雖然中國大陸政府今年可能不會要求鋼鐵廠要減產多少，但每噸要減少的碳排量目標，還是保持不變。

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