彭博社13日報導，中國大陸計畫在4月份，將把國內鋼鐵產能壓縮至跟2022年一樣的水平。專家學者認為，透過減產方式在供給減少之下，避免供應過剩外，還可以穩住鋼價。不過，對部分獲利不高的鋼鐵業者來說，或許會適得其反。