4月9日至11日，臺灣村里長聯合總會會長陳建良率隊的參訪團一行16人前往青島進行交流參訪。青島市臺港澳辦主任肖焰恒向參訪團成員介紹了青島的經濟社會發展情況、文化歷史資源及青臺交流合作情況，希望村里長們以此次參訪為契機，搭建青臺基層交流交往平台，積極推動基層社會治理領域交流合作、增強基層互信，促進融合發展。

參訪期間，參觀了山東省美麗鄉村標準化示範村嶗山區王哥莊街道唐家莊村，瞭解了唐家莊村茶葉、民宿產業振興發展情況和生態文明建設、精神文明建設成果，零距離感受了非物質文化遺產螳螂拳、太極拳表演和鄉村民俗舞蹈展演。參訪團成員對社區綜合管線入地工程建設、街巷的整潔、中華文化遺產的傳承等留下了深刻印象。陳建良會長表示，與臺灣相比，大陸在「把小事辦好、把大事辦成」方面有非常大的制度優勢，村莊建設非常用心，環境營造溫馨舒適，真正做到了「老有所養、壯有所成、幼有所教」。 座談交流中，陳建良會長向唐家村工作人員推介了他所在的臺中市沙鹿區美仁里社區的經驗做法，表示兩岸在基層服務、社區建設方面有許多經驗可以互相借鑒，希望青島也能組織基層交流團到臺灣交流參訪，希望兩地基層工作者可以長年的交換經驗、優勢互補、相互提升。

臺灣村里長參訪團與青島地方基層交流管理經驗與體驗地方文化。（圖／初冰攝）

在山東省海峽兩岸交流示範點二月二農場，參訪團成員深度瞭解體驗了非物質文化遺產王哥莊大饅頭的製作技藝，欣賞了造型多樣的麵塑作品，品嘗了鮮嫩鬆軟、口感甜美的麵點，並親自動手製作了「玉兔」形饅頭，大家興趣濃厚、讚歎不已。臺中市西屯區何南里里長曹豐洋說，山東大饅頭非常出名、受到非常多臺灣人的喜愛，更代表了一種家鄉的味道。參訪團成員們在嶗山剪紙非遺傳承人蘇霞老師的教授下動手製作了「窗花蝴蝶」剪紙，蘇霞老師向參訪團贈送了長約3米的「兩岸一家親」巨幅剪紙作品。參訪團成員們還欣賞了呂劇小品《趕集》表演，活動現場其樂融融、笑聲不斷，同胞們的心靈距離在不知不覺中消弭無形。

參訪團一行還乘坐「藍海珍珠號」遊輪夜遊浮山灣，觀看了燈光秀表演，參觀了青島啤酒博物館、中山公園、棧橋等，充分感受了青島城市之美、發展之快，感受了青島人的熱情好客、樸實誠懇。希望未來可以多多增進兩岸民間交流與互動。