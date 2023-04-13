台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，購買動輒上億的豪宅，不需貸款就出手，其中不乏是以公司名義購買，多半是想趕在平均地權條例修改上路前，積極布局，避免受「法人購屋許可制」的約束。

而直接動用現金購屋，除了顯示企業的資金豐沛外，免經過銀行核貸、對保的繁瑣過程，過戶時程縮短，也無須交代金流來源，符合重視隱私的高資產族多重考量。此外，不動產也是優質擔保品，就算未來需要資金活用，仍可以抵押貸款，因此高端客採現金購屋，在財務規劃上還是具備一定的靈活性。

第一建經研究中心副理張菱育指出，央行已連續5次升息，累計升息3碼，對於高總價的物件貸款利息更是明顯有感，升息前豪宅地板利率為1.72％，目前豪宅的地板利率已來到2.47％，假設以豪宅貸款30年、申貸1億元試算，整體總共會比升息前多出約1,360萬元的利息成本，對於滿手現金的部分高資產族來說，購置不動產偏好採現金付清，讓資金能有抗通膨的避風港。