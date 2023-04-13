花蓮首度舉辦「樂活盃全國健身健美錦標賽」，近百名選手展現鍛鍊的好身材，讓花蓮鄉親看得直呼過癮，其中胡智軒一口氣拿下原住民健美先生、花蓮健美先生與全場總冠軍等獎項，獲得讚賞；花蓮縣體育會健美健身委員會主委蕭江宗元預告，花蓮9月將舉辦花蓮太平洋健美節，繼續帶動東部運動健身熱潮。

全國大專菁英賽暨亞洲盃健美健身錦標賽國家選手選拔，上週六日一天半在花蓮市中華國小運動館舉辦，延續這股賽事氛圍，第二天下午，由縣體育會及健美健身委員會接續籌辦「樂活盃全國健美健身錦標賽」。

女子比基尼爭全場總冠軍，選手實力堅強。（主辦單位提供）

比賽分七項，有男子健美、古典形體、形體、比基尼等組別，為了鼓勵設籍花蓮男女生參賽，特別訂出「花蓮健美先生」、「花蓮比基尼小姐」以及「原住民健美先生」，各組別冠軍都有獎金，希望能為花蓮爭光，在舞台上展現力與美。

男子形體賽事，選手體態獲讚賞。（主辦單位提供）

花蓮縣體育會健美健身委員會特別聘請國家級裁判、評分，賽事水準相當高，各級別選手賽前非常謹慎處理飲食與運動環節，拿出最棒體態，為自己與團隊爭取佳績，主辦單位也請專業攝影團隊，為每位選手拍下賽事過程，紀錄最佳體態身影，並邀請歌手安歆澐頒獎，氣氛熱絡，是一場成功賽事。

蕭江宗元預告，今年9月初（預計2、3日）將舉辦大型太平洋系列全國賽事，目前正在積極籌辦中，將以國際水準在花蓮小巨蛋舉辦最高規格的比賽，期待熱愛健美賽事選手與觀眾，共襄盛舉。

首屆花蓮樂活盃健美賽事，富地方特色，獲好評。（主辦單位提供）

各組別獲金牌的選手有，男子健美：吳銘國、龔啟巽、張桀睿、胡智軒、王友信、林紘緯、張淵智、吳士良。男子古典：張桀睿、龔啟巽、胡智軒、王俊皓、吳宏澤。女子比基尼：蔡佩雯、蔡宜娟、黃榆筑、魏家珍。男子形體：張桀睿、雷智安、趙瑋勝、李元亨、林紘緯。

全場總冠軍胡智軒（男子健美、古典形體）、雷智安（男子形體），魏家珍（女子比基尼）。