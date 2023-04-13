「怕胖團」日前推出3部由不同導演團隊所打造的音樂錄影帶，3組團隊以不同的角度詮釋歌曲〈Every Single Night〉中的「孤單」感，有以空拍記錄孤單一人騎乘在深夜空蕩的城市中的畫面、有以捕捉城市夜晚各個孤單角落的畫面堆砌而成的，也有以記錄身邊工作夥伴生活故事為主的，雖然不同的出發面向，但卻同樣地故事。恰巧地是團員也遇上與孤單相關的事情，鼓手老外傷心告別抗癌媽媽，透過音樂與影像為自己與有同樣情況的每個人打氣，雖然孤單但要堅強往前行。

〈Every Single Night〉首部曲MV由擁有多重身分的白昆禾執掌，對於他而言，孤單就像是「想找個人說話，但卻不知道要和誰說」的矛盾心情，尤其在城市忙碌的生活步調中，許多負面的感受會在白天不庭的累積著，把自己壓在一個緊繃狀態內無處可說。但當夜晚來臨時，隨著散步在街道上，一步一步向前行可能不經意地隨處漫遊，又或是刻意繞往熟悉的地方期待著可能遇見久違的熟面孔，這些路途，雖然也是孤單，但卻能漸漸釋放出自己內心真實的模樣。

二部曲則是由打造專輯《V》許多奇幻創意的亞歷三小與其合作的攝影師蔡承叡共同執導製作，身為異鄉遊子在台北生活的兩人，花了很多時間去思考台北的夜晚會是什麼呢？想了很多最後卻發現，平凡的角落就是每個人對於這個城市的夜晚回憶，而當然屬於這個城市的孤單也在最能在這些角落體現，因此他們在台北隨處可見的場景中拍攝了許多30秒的定鏡素材，將〈Every Single Night〉MV以一個觀察者的角度記錄下這些畫面與故事。

〈Every Single Night〉最終部曲則是由主唱閃亮親自操刀，由於怕胖團許多演出行程都是搭乘保母車，保母車司機於是成為長時間相處的工作伙伴之一，這位看似很酷的胡大哥也與大家都相處很愉快，不過他也總是看起來有很多心事，閃亮也常常在思考與他們道別之後的胡大哥有著什麼樣的故事。對於閃亮來說孤單的感受就像是「一個人安靜的車內，往窗外看著黃色的路燈一顆又一顆的滑過」，所以在構思〈Every Single Night〉MV時，就想到以司機大哥為拍攝對象。

對於孤單的心情，怕胖團的鼓手老外近日特別有感受，抗癌已久的媽媽日前離開了他，總是看起來話不多的老外其實內心特別纖細，去年10月音樂祭演出時就曾請全場近7000名觀眾為媽媽打氣並祝賀生日快樂。但沒想到怕胖團推出〈Every Single Night〉時，鼓手老外的私人生活也遇到與歌曲類似地孤單感，尤其這首歌曲本來就是他最喜愛表演的歌曲之一，更在三部曲的MV畫面中看到過往與媽媽相處的影子，雖難免觸景傷情，但老外也表示已找到平衡點，漸漸將難過化為緬懷與珍惜。