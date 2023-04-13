許多人都覺得舌頭可以感受味道、幫助咀嚼，除此之外就沒有別的用處，但牙醫師黃文龍表示，其實只要仔細觀察舌頭的狀況，就可以找到不少健康的警訊，像是身體缺水時會感到口乾舌燥，舌頭變得異常紅則是免疫系統的警示，或舌頭呈現深紅色時，就可能需要調整飲食，增加維生素B12和鐵的攝取。

黃文龍在臉書粉專發文指出，從舌頭的狀況可以看出以下4種身體警訊，第一是當身體缺水時，就會感到口乾舌燥，因為身體為了保存體液，會降低唾液的生成量；除了感覺口乾，唾液不足還會影響分解食物的能力，甚至降低保持牙齒健康的能力。第二，如果看到舌頭上出現一層白霜，那就代表口腔的微生物群可能出狀況，而這些微生物群對於口腔健康是相當重要的元素。

第三，如果注意到舌頭顏色變得異常的紅，除非剛剛吃過紅色的食物，否則建議要盡快就醫，因為免疫系統通常不會讓任何東西在舌頭上存活，發紅很可能是它所要傳達的警示。最後，如果發現舌頭呈現深紅色，就可能需要調整飲食，增加維生素B12和鐵質的攝取量。

中醫師王昱琳也曾提到，健康的人舌頭顏色通常是淡紅色，若舌色較蒼白，代表體質偏虛或偏寒，冬天較容易怕冷，平時也容易出現疲倦或頭暈的現象；若舌色偏紅，代表身體處於燥熱狀態，通常比較怕熱，且容易流汗、口渴或想喝冰飲；舌色呈暗紫色且有小瘀點，則表示體內氣血不順暢。