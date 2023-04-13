大陸觀察者網13日報導，阿里巴巴7日公布「阿里史上最重要的組織變革」一拆六方案，並表示對各個業務板塊單獨上市持有開放態度。正當資本市場翹首以盼誰將拔得阿里單獨上市頭籌時，阿里最大股東軟銀卻選擇提前撤退。

外媒今天在美國證券交易委員會（SEC）近期發布的監管文件中發現，軟銀計畫通過預付遠期合約將其持有的阿里巴巴股份從13.7％進一步削減至3.8％。

盡管該合約允許軟銀選擇回購股票，但其在2022年8月已經通過同樣的方式減持了9％的阿里股份。

孫正義旗下的軟銀曾經擁有阿里巴巴高達34％的股份，在上次通過預付遠期合約回籠資金後，軟銀所持阿里股票占比已經低於15％，從而失去了阿里董事會席位。

根據數據提供商The Washington Service提供文件，在過去14個月，軟銀合計出售了3.89億股阿里股票，平均出售價格為每股92美元，遠低於該公司每股319美元的歷史高位。

值得注意的是，阿里巴巴2014年在美股上市首日開盤價開盤價為每股92.7美元，這也代表軟銀持股阿里8年投資回報幾乎為零。

有市場人士認為，此次軟銀的進一步減持行為主要為了填補願景基金的虧損，並為謀求ARM上市而籌集資金。

去年以來，由於市場低迷，尤其是科技股遭到重創，軟銀投資出現了巨額虧損。財報數據顯示，在截至去年12月的第三財季，軟銀集團願景基金部門虧損6600億日元（約合50億美元），已連續第四季虧損。

為了彌補虧損，軟銀將希望落在了英國晶片設計商ARM公司重新上市。

2016年軟銀以320億美元價格全資收購ARM公司，並試圖在2022年將其以660億美元出售給英偉達，但最終交易告吹。

根據市場人士預測，ARM如果重新上市，估值將在300億美元到700億美元。

軟銀拒絕就監管文件發表評論。但表示，阿里巴巴的交易反映了其轉向「防禦模式」以應對更加不確定的商業環境。「我們透過籌集現金來增加手頭的流動性，從而增強我們的金融穩定性。」

軟銀補充說，它從阿里巴巴股票籌集的額外資金將在5月份報告第四季業績時（日本財年以每年4月1日為起始日）公布。