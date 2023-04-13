無語問蒼天…為何老天要這麼殘忍對待一位孤苦無依的老人家？

高雄市一名胡姓保全員，上個月3月間，一如往常出門前往上班，豈料竟因身體不適猝死，由於胡男未婚，沒有子嗣，留下與他相依為命的老母親。

當老母親接到警察通知的噩耗時，心中悲痛到連哭都哭不出聲音，悲慘的狀況令人聞之鼻酸。

根據了解，胡媽媽因多年前老伴、小兒子相繼離世，只有長子胡男和她同住，現在連唯一的支柱都離開，老母親恨不得自己也跟著離開，這樣的錐心刺痛任誰都承受不了！

理事長陳紀孝協助圓滿完成後事（高雄市保全公會提供）

高雄市保全商業同業公會理事長陳紀孝在獲悉此事後，感同身受老媽媽的遭遇，第一時間除了啟動公會協助，全力幫忙處理後事外，也因胡母行動不便，陳紀孝理事長更是在整個喪期過程中親自幫忙處理所有法事外，最後還親自將胡男的骨灰帶進塔，圓滿完成胡男走完人生的最後一程。

對於這樣的義行，陳紀孝説，「這是身爲保全公會理事長應該做的事，他也希望老媽媽能感受到至少人世間還有人關心她，讓她感受溫暖，不是無依無靠!」

在胡男告別式當天，陳紀孝理事長看著老媽媽坐在輪椅上，望著靈堂前兒子的遺照，老媽媽背影的孤單無助，任誰看到都於心不忍，老媽媽默默啜泣的時候，陳紀孝理事喪也頻頻為老媽媽拭淚，希望老媽媽今後能好好照顧自己，有什麼需要幫忙的，公會和他都會定義不容辭協助。

告別式進程中，陳紀孝擔心老人家過度悲傷，還特別交待公會秘書長陳娜娜一路陪伴在老人家的輪椅旁，安撫她的情緒。

公會秘書長陳娜娜一路安慰無依老人家（高雄市保全公會提供）

老媽媽在悲傷中見保全公會及陳紀孝理事長如此幫忙，內心除了滿滿的感動與溫暖，不停地向陳理事長及保全公會道謝。

老媽媽最後還問了陳紀孝理事長，為什麼願意幫忙捧骨灰進塔，陳紀孝理事長回答老媽媽說：「我是公會理事長，有這個機會幫忙弱勢的同仁，是我該做的，我這麼做，相信也可以讓人世間有更多溫暖，讓悲傷的痛可以化作祝福的力量，讓愛換個方式繼續延續，我覺得很有意義。」