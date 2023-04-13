前傑尼斯練習生岡本カウアン（Kauan）日前受訪時指控，一手打造日本偶像帝國「傑尼斯事務所」的已故創辦人強尼喜多川曾於2012-2016年間多次性侵他，並在昨(12日)的記者會上公開手中握有的證據影片。對此，傑尼斯事務所沉默多日後首發聲，卻遭到網友抨擊。

岡本Kauan昨日召開記者會，承認「做好日本主流媒體不會報導的準備」，並在其中一一回應記者的提問，指出自己住進喜多川的「集體宿舍」後，遭到他脫褲性侵，4年來共計被性侵多達15到20次。另外，在記者會現場，有媒體提問：「如果當初喜多川事件如果有被日本主流媒體報導，是否會影響岡本Kauan的選擇？」岡本Kauan則回應：「或許不會，如果有報導出現，那會是大問題，我父母應該不會讓我進入傑尼斯。」

此外，岡本Kauan在記者會現場也曝光「集體宿舍」的模樣，舉凡浴缸、床、玄關等皆有入鏡，他也再度呼籲像他一樣的受害者們一起站出來，以讓日本社會能夠正視此項問題。最後，他除了向娛樂圈人士喊話：「別再讓娛樂圈往這種方向發展。」更要求傑尼斯事務所出面回應。

對此，傑尼斯事務所於沉默多日後首度在昨晚發出聲明，表示：「2019年隨著前代表（強尼喜多川）的逝世，經營陣容也隨之變更。此後，根據時代和新環境，本公司將會以值得社會信賴的高透明性組織體制、制度整備作為重要課題，公司上下團結一致持續推進，加強治理體系。」其中，全文不僅未見到「強尼喜多川」的名字，也未對岡本Kauan的指控做出任何回應，且內文似再重申該公司今年1月於官網上更新的聲明公告，引發網友不滿，認為其：「根本避重就輕」、「與上次BBC的回應內容一樣啊」、「看不出來有想要保護藝人的感覺。」

然而，除了抨擊傑尼斯事務所的聲音外，也有網友認為岡本Kauan露面發聲的時間點有些太晚，引發他出面揭露醜聞是為了「蹭熱度」，掀起質疑聲浪。

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