新北市觀光旅遊局13日表示，已經舉辦7屆的新北市鐵道馬拉松接力賽，將於16日在貢寮區福隆總統路開跑。今年報名參賽隊伍突破1150隊，創下歷年新高。另外，新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑及桃園市長張善政也將號召市府團隊共襄盛舉。

新北市觀光局表示，新北市鐵道馬拉松接力賽邁入第8屆，今年報名的隊伍突破1150隊，並且有全新的仨人組及企業團體競賽組賽制，將與例年廣受矚目的變裝組一同再創亮點。

今年邀請跑界明星打造黃金陣容，組成「鐵支路明星隊」，第一棒的「女神棒」將由長跑甜心張芷瑄領跑，扛起第二棒「海神棒」的是鐵人夢想家吳承泰，跑步佛系教練黃俊麒接下第三棒「安神棒」，第四棒「山神棒」是人稱路跑界神力女超人的陳榆妡，第五棒「風神棒」為體育主播田鴻魁，第六棒「恍神棒」由「最速總經理」稱號的王冠翔擔任，最後第七棒迎神棒則是將由「長跑小巨人」周鴻宇壓軸衝線。

另外，基隆市長謝國樑、新北市長侯友宜、臺北市長蔣萬安以及桃園市長張善政，各自號召市府團隊陣容組隊參賽共襄賽事盛舉。

新北市觀光局指出，本屆賽事也首度增設「仨人組」，有別於賽事中傳統的七人組，讓實力堅強的跑友，三人組隊接力，一人扛下15公里的距離，跑得暢快。今年的「企業團體競賽組」也是賽史首創，超過50隊的知名企業都組隊來參賽，除了凝聚同事間團體合作向心力，更藉賽事為所屬企業爭光。而參賽者最喜愛的賽後派對環節，今年除了可以與隊友及變裝組隊伍同場共渡超high氛圍，更將安排2025世界壯年運動會加入派對同樂，預期也將為活動增加更多豐富可看內容。

新北市觀光旅遊局也提醒，因應賽事臺灣鐵路管理加開3個班次（區間快4014、自強號5264、區間快4016），大會也有提供接駁車服務，請跑者愛用大眾交通運輸工具，減少會場周邊交通阻塞；部分公車路線及時段亦配合調整，包括新北市新巴士：F811、F812、F813、F815、F823、F823區；國光客運：781線及台灣好行─黃金福隆線公車，請用路人配合注意。