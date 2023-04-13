「日本SS級」AV女優新有菜和櫻空桃今（13日）出席「TRE台北國際成人展」行前記者會，櫻空桃興奮表示：「第一次來到台灣，我好緊張，聽說台灣男生斯文又有禮貌，果然是傳言是真的，我很喜歡吃火鍋，在日本也有吃麻辣鍋，來台灣想吃正宗的味道。」新有菜則是暌違3年第3次來台，直呼想念台灣，「好想念台灣的滷肉飯，還有每次來台灣進到便利商店就能聞到茶葉蛋的味道，進到超商就覺得有種回到家的感覺」。

新有菜（左）和櫻空桃盛裝為「TRE台北國際成人展」造勢。（杜宜諳攝）

記者會上，主辦單位也邀請命理木木老師替2位女優現場解析姓名和面相，她看著新有菜開示：「新有菜山根挺、顴骨高、雙眼皮深邃，在性事方面配合度很高屬於M型，喜歡被征服，臥蟬人中明也代表在那方面的慾望很高！」新有菜點頭讚同笑說「雖然有點害羞，我就是個超級被虐狂，很享受被征服的感覺」，木木老師接著指出「櫻空桃的眼型在床事方面很有掌控力，屬於S型肉食女，而且眼尾的痣是桃花的意思，也很能夠吸引異性的目光」，讓櫻空桃也驚呼「好害羞竟然看得出」。

新有菜暌違3年第3次來台，直呼想念台灣。（杜宜諳攝）

而今年成人展將於8月登場，木木老師也說「新有菜今年8月有機會遇到有智慧的異性，對事業很有幫助」，讓新有菜聽到後直呼：「雖然現在的年紀還沒想到結婚那麼遠，不過嫁給台灣老公的話，因為台灣的春夏較悶熱，我想要秋冬再來，就台日兩邊跑。」木木老師更表示，櫻空桃有望遇到有錢又有地位的男生，8月發展異地戀，甚至有成家的機會，櫻空桃則甜回：「我對婚姻很有憧憬，現在開始募集對象」，並透露自己屬於夫唱婦隨的類型，「希望戀愛對象一直陪在他身邊，老公在哪我就在哪」，若嫁給台灣老公的話，不排除來台定居。

櫻空桃首度來台灣想吃正宗麻辣鍋。（杜宜諳攝）

「TRE台北國際成人展」將於8月4日至6日在新北市工商展覽中心舉行，更加碼於8月2日在台北國際會議中心（TICC）舉辦「AV＋年度風雲女優大賞」，依據平台上暢銷、收藏、評分等數據做為提名與獲獎基準，2場活動門票6月1日開搶。