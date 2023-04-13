前新北市議員陳文治2021年間涉嫌替劉姓女子的違建關說，與新北市違章拆除大隊商討如何封閉夾層違建，拆除大隊大隊長李冠德、陳姓科長、藍姓承辦人明知夾層須立即拆除，仍包庇結案，讓劉女將違建轉手，新北地檢署今依貪汙等罪起訴陳文治、拆除大隊的李男、陳姓科長和藍姓承辦人，檢方也認定陳男因為沒有用議員身份關說，盼減輕其刑。

檢方調查，劉女2018年以公司名義購買板橋區觀光街某住宅，2020年4月被民眾檢舉違規增建夾層違建，經拆除大隊受理後，被判定為應優先拆除夾層違建，劉女2021年9月間想要出售違建，因與陳文治關係甚篤，便找對方關切，協助結案。

陳文治同年便以服務處名義，發函給拆除大隊了解夾層辦理狀況，前往會勘，拆除大隊當時也決議以封閉方式辦理結案，陳文治和李冠德原擬定用白磚砌牆封閉，但陳認為成本過高，於是改採保麗龍空心磚佯裝封閉，拆除大隊藍姓承辦人查看現場後，原認為不符規定，要求暫停施作，陳文治得知後，前往李冠德辦公室商討，最終決議以保麗龍空心磚堆疊的假牆封閉夾層結案。

陳文治、李冠德、陳姓科長、藍姓承辦人明知該違建要優先拆除，且依違建會報決議，以使用永久性材料封閉樓板，再由所有權人切結不再使用後，才能結案，卻包庇違建過關，陳姓科長、藍姓承辦人為避免保麗龍空心磚牆太假，還要求仿造磚牆外觀加以修飾，以假亂真，最終草率結案。

檢方指出，此舉已損害拆除大隊對違建案件執行管理正確性，使劉女和其公司獲得179萬餘元的違建不法利益，劉女甚至以3420萬轉手違建，本案使用保麗龍空心磚材質輕，並非堅固材料，一般人均可破壞拆除，以被告智識和經驗皆知其不符封閉的定義。

雖然李冠德稱，保麗龍空心磚符合永久性建築2年時限，屬於永久性材料，但檢方認為，明顯是故意忽略保麗龍空心磚無法達成「封閉」夾層違建的效果，難以採信，且李男提及的保麗龍相關工法，須使用砂石、混凝土等永久性建材，並非可獨立作為建材，與本案不同。

檢方認為，陳文治、李冠德等4人違反公務員登載不實文書、貪汙罪，彼此有犯意聯絡及行為分擔，因此屬於共犯，其中陳姓科長、藍姓承辦人在偵查中已自白犯罪，陳文治也無公務員身分，建請法院減輕3人刑責。