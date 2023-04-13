石虎「春捲」在3月6日平安誕下兩隻石虎寶寶（男生）。（北市動物園提供）

保育員摸雄性石虎寶寶的頭。（北市動物園提供）

雌性石虎寶寶在健檢時活力十足。（北市動物園提供）

雄性石虎寶寶。（北市動物園提供）

獸醫師為雌性石虎寶寶聽診。（北市動物園提供）

由台北市立動物園收容照養的石虎「阿給」和「春捲」配對成功，媽媽春捲上月成功誕下2隻石虎寶寶，獸醫師及保育員近期確認牠們是一對健康、活潑的龍鳳胎。動物園表示，寶寶們兩周大時開眼，活動能力亦逐漸提升，已經可以趴趴走跟著媽媽轉換巢點。

春捲是由台北市立動物園收容照養的個體，起因於2020年12月7日民眾在南投市華陽路、貓羅溪附近發現一隻雌性小石虎，頭部疑遭車輛撞擊，送往特有生物研究保育中心救治。動物園表示，由於該石虎主要傷勢在頭部且精神狀態不佳、活動力較弱，獸醫師和保育員為減少麻醉次數，多數時間用毛巾將牠全身捲起來保定，只露出頭部進行清理傷口和敷藥，因此暱稱牠為「春捲」。

動物園表示，春捲外傷雖然痊癒，但疑似車禍傷到腦部，加上未能通過野放前的評估測試不宜野放，2021年7月20日送到動物園保育研究中心照養。

動物園長諶亦聰表示，為了增加石虎域外族群基因多樣性，照養團隊今年初讓春捲與阿給配對，搭配生殖荷爾蒙檢測推估及行為觀察，在3月6日巡場時發現春捲生下2隻石虎寶寶，事後透過監視器畫面，確認春捲在當日清晨平安誕下寶寶。

園方表示，為了讓春捲維持產後健康及泌乳量，保育員除了增加食物份量，也額外添加貓科動物營養補充素。而且春捲雖然是第一次當媽媽，母性卻相當良好，2隻石虎寶寶在媽媽及保育員呵護下長得頭好壯壯，約2周大時開眼，活動能力亦逐漸提升，已經可以趴趴走跟著春捲轉換巢點。

動物園照養團隊與獸醫師們在11日上午，將石虎寶寶帶出巢箱測量體重、胸圍、身長外，亦藉由目測外生殖器官的樣貌判斷，初步確認2隻寶寶是一公一母，體重分別為702公克及628公克。

動物園表示，為了避免石虎寶寶沾染人類氣味，引起春捲警覺甚至做出傷害寶寶的行為，照養團隊目前透過監視器影像密切關注春捲及寶寶們一舉一動。石虎寶寶未來是否參與野放訓練回歸山林，抑或留在動物園內接棒域外保育的使命，將由專家群審慎評估。